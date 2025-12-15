Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龙站︱阿富汗男偷运11件文物出境 公元前2世纪瑰宝险流海外︱有片

内地有严格文物保护法规，以防不法分子将重要文物偷运出境。近日，西九龙站海关查获出境旅客携带11件/套古文物案。

中国海关总署微博发帖通报，当日，一名阿富汗男旅客从西九龙站口岸出境，经过海关监管区时未向海关申报，其随身携带的行李箱机检图像异常。经进一步查验，海关关员在其行李箱内发现疑似文物11件/套。

一名阿富汗男子早前企图偷运文物出境。海关发布
经广东省文物鉴定站鉴定，该批文物为公元前2世纪至公元5世纪石器和金属器，分别为菲洛修尼斯像银币1件、石雕大像纹牌饰1件、银双羊首手镯1套、金炸珠葡萄纹嵌宝石耳环1套、万字纹金片1件、水晶包金小型舍利塔1件、金嵌宝石凹雕人物纹戒指1件、铜佛像1件、铜佛立像1件、石雕佛足莲座残件1件、石雕人物纹化妆盘1件，均属于禁止出境的一般文物。

海关提醒，根据有关规定，文物出境，应当经国务院文物行政部门指定的文物进出境审核机构审核。经审核允许出境的文物，由国务院文物行政部门发给文物出境许可证，从国务院文物行政部门指定的口岸出境。任何单位或者个人运送、邮寄、携带文物出境，应当向海关申报，海关凭文物出境许可证放行。

