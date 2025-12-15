Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

范曾在百度、抖音等平台消失 搜寻结果为空 此前宣布与女儿继子断绝关系

87岁的书画大师范曾近日在微博发表声明，称与嫩妻徐萌「喜得独子」，与女儿范晓蕙、继子范仲达断绝关系，轰动海内外。今天，有网友发现，范曾在百度、抖音、头条等媒体平台上全网消失，此前在微博发布的声明也失踪。

范曾被誉为中国艺术界巨匠，外传其身价高达10亿元人民币，去年4月宣布迎娶小50岁的娇妻徐萌，自称「艺林佳话」。

今年8月，女儿范晓蕙称范曾「失联」，疑似被徐萌盗走20亿字画古董，引发风波。范曾近日发表声明，称与徐萌近期「喜得独子，幸何如哉」，即日起与范晓蕙、范仲达二人及其家属断绝关系，「凡与我本人相关公私事宜，均仅由吾妻徐萌女士全权负责，他人无权干涉」。

