CCTV直击｜小货车撞飞11岁男孩逃逸 安徽肇事男司机到案｜有片

即时中国
更新时间：11:52 2025-12-15 HKT
发布时间：11:52 2025-12-15 HKT

安徽宿州萧县一名56岁的男司机13日清晨驾驶小货车撞飞11岁男孩后逃逸，目前陈某肇事司机已到案。

萧县公安局14日警情通报：12月13日6时55分，马井镇道口村路段发生一宗交通肇事逃逸案，肇事车辆驾驶人未停车查看即驾车逃离现场，致11岁张姓男童面部轻微擦伤，男童已及时送医诊疗，目前情况稳定。

闭路电视拍下全过程

事发后，警方迅速锁定肇事车辆及56岁陈姓男驾驶者。目前，陈某已到案，案件正在侦办中。

此前据新京报报道：12月13日6时55分许，安徽宿州萧县马井镇道口村发生一宗交通事故，一名11岁的学生下校车后横穿马路时被一辆小货车撞飞。事故发生后小货车司机未作停留直接驶离。被撞学生的母亲称，孩子暂时无大碍，正在医院留院观察。当地警方已接到报警，正对事故进行调查处理。

