广州商店二楼LED大屏幕播「动态火焰」 街坊以为火灾吓到报警

即时中国
更新时间：16:33 2025-12-13 HKT
发布时间：16:33 2025-12-13 HKT

广州荔湾区岭南街一间商店因为二楼窗边的LED大屏幕播放「动态火焰」影片，逼真的画面让周边群众误以为发生真实火警，纷纷打电话报警。消防人员抵达现场后，才发现只是乌龙一场，而该商店事后也被要求关闭「动态火焰」屏幕，以免有更多人误会。

店主被行政处罚

事发在12月10日傍晚6时许，广州市荔湾区一间商店在2楼靠窗位置悬挂的大型萤幕，播放著动态火焰画面。从远处看，就像是2楼发生火灾，导致附近不少居民以为失火，赶紧打电话报案。

相关新闻：安徽男收CT「子宫未见异常」报告 三甲医院摆大乌龙

由于该店一楼铁门紧闭，无法确认是否有人受困。警方接报后，立即出动5辆消防车抵达现场，并有多名消防员在门口敲门，试图确认室内状况。最终，发现是店主播放的「动态火焰」屏幕过于逼真，让人产生误会，工作人员联系到店主，请对方到场关闭LED屏幕，才解除这场误会。

荔湾区黄沙消防救援站副站长陈远定表示，「这类虚假警情，不仅占用了宝贵的消防救援资源，还可能延误其他真实紧急警情的处置，给公共安全带来潜在风险。」

事件发生后，岭南街办事处与辖区派出所介入调查，锁定投放虚假画面的当事人。经核实，该当事人为寻求刺激，擅自投放此类易引发恐慌的影片，其行为扰乱公共秩序，造成不良社会影响。目前，相关部门已对当事人进行严肃的批评教育和行政处罚。

