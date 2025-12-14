男人的浪漫︱山东大叔烤番薯换撩猫时光 网民：互相温暖的交易︱有片

店有一猫如有一宝，常能吸引更多消费者。山东近日有宠物店店主发片，指早前有位大叔，拿著热暖的烤番薯提出交换，让他在店内撸一会猫（撩猫），店主也欣然成就这个温暖的交易。网民对店家的大方力赞，认为是互相疗愈。

网民「无敌奶爸」5日前上载短片，指早前来了一名特别顾客，对方是一名卖烤番薯的中年大叔，当日拿著一个卖剩的番薯走进店来，提出用番薯做代价，让他留在店内玩一会猫。



「无敌奶爸」虽然首次遇到这种要求，但也欣然同意。之后卖番薯大叔便在店内，拿起逗猫棒和不同的小猫玩耍，一会又抱著猫咪入怀，坐在沙发上撩拨猫毛。

短片可见，皮肤黝黑的大叔，在和猫猫玩耍时，眼神便会柔和起来，嘴角不时流露甜甜笑容，人也显得很放松。

「无敌奶爸」表示，自此之后大叔隔三四天便会拿著番薯来，要求玩猫。「无敌奶爸」指，第二大叔来的时候，本想不要番薯，让大叔有空便直接来撩猫，但又怕唐突，会令大叔以后不敢来，才继续收番薯，维持这个温暖的交易。

许多网民看过短片后也留言，称赞店主「温柔又有爱心」、「都是温暖的人」、「好有爱」、「互相治愈」，「大哥你真系兽面佛心啊」。