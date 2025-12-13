上海建全国首个太空计算实验室 研究机械人卫星等领域

上海交通大学与民营商业航天企业国星宇航周五（12日）举行签约仪式，计划共同建设全国首个太空计算联合实验室，围绕天基算力网需求，聚焦自主可控太空计算晶片研发、机械人卫星、在轨增材制造等前沿领域开展研究。

上海交通大学人工智能学院执行院长王延峰，当日与国星宇航始创人陆川分别代表双方签署合作协议，标志太空计算联合实验室正式揭牌。上海市科学技术委员会主任骆大进，上海市徐汇区副区长陈勇，上海未来产业基金投资部执行总经理刘理鹏等出席签约仪式。

料将发挥合作优势

上海交通大学是全国最早开展人工智能领域人才培养的高校之一。此次合作预计将充分发挥上海交通大学在人工智能等前沿领域的创新优势，以及国星宇航率先完成人工智能智算星座组网的探索优势，致力于打造技术领先、自主可控的太空计算网络，推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。

签约仪式上亦同步举行了东方天算科技有限公司入驻上海交大工业技术创新研究院仪式。东方天算是在上海市科委指导下成立的太空计算联合实验室产业化平台，旨在探索产学研融合与转化的新模式，加速天基算力网的产业化进程。