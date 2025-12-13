Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海建全国首个太空计算实验室 研究机械人卫星等领域

即时中国
更新时间：13:29 2025-12-13 HKT
发布时间：13:29 2025-12-13 HKT

上海交通大学与民营商业航天企业国星宇航周五（12日）举行签约仪式，计划共同建设全国首个太空计算联合实验室，围绕天基算力网需求，聚焦自主可控太空计算晶片研发、机械人卫星、在轨增材制造等前沿领域开展研究。

相关新闻：中国太空站成功安装太空碎片防护装置

上海交通大学人工智能学院执行院长王延峰，当日与国星宇航始创人陆川分别代表双方签署合作协议，标志太空计算联合实验室正式揭牌。上海市科学技术委员会主任骆大进，上海市徐汇区副区长陈勇，上海未来产业基金投资部执行总经理刘理鹏等出席签约仪式。

料将发挥合作优势

上海交通大学是全国最早开展人工智能领域人才培养的高校之一。此次合作预计将充分发挥上海交通大学在人工智能等前沿领域的创新优势，以及国星宇航率先完成人工智能智算星座组网的探索优势，致力于打造技术领先、自主可控的太空计算网络，推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。

相关新闻：神舟二十号︱3太空人顺利出舱状态良好 航天小鼠也安全

签约仪式上亦同步举行了东方天算科技有限公司入驻上海交大工业技术创新研究院仪式。东方天算是在上海市科委指导下成立的太空计算联合实验室产业化平台，旨在探索产学研融合与转化的新模式，加速天基算力网的产业化进程。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
19小时前
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
1小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
00:57
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
5小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
18小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
8小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
4小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
50分钟前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
20小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
7小时前
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
楼市动向
22小时前