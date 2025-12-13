全国死亡率最高徒步线路将设围网 网忧影响动物迁徙

针对登山客违法穿越「鳌太线」乱象频现，陜西省太白县发展与改革局近日公布，将采购围网进行专项整治。有网民提出质疑，铁丝网可能会影响野生动物迁徙。

单个围网最长超百米

该则通知发布于上周三（3日），计划在鳌太线、冻山入山口设置绿围网1,880米、加倒刺980米、铁门23个、高标准围网1,420米。围网分25处设置于违规穿越人员的必经路口，主要路口的单个围网最长达到逾100米。

太白县秦岭保护办工作人员称，近年来发生多宗因违法穿越鳌太线引发的人员伤亡事件，目前当地主要采取3种措施来防止违法穿越事件，分别为人员值守，闭路电视系统，主要路口设置围网。

对于网友担心的围网会卡住野生动物的问题，工作人员表示，设置围网的地方有管护站点，值班人员巡视围网，防止伤害动物的事件发生。

属死亡率最高徒步线路

鳌太线是连接秦岭鳌山与太白山的山脊线路，海拔在3,000米以上，地势险峻，气候多变且通信信号微弱，极易发生迷路、失温及滑坠事故，被称为国内死亡率最高的徒步线路。

中国登山协会和陜西省登山协会联合发布鳌太穿越事故调查报告提到，在2012年至2017年夏季的5年内，鳌太线上已累计失踪、死亡登山客多达46人。

2018年，陜西太白山国家级自然保护区管理局、陜西省森林公安局第二分局联合发布公告，明令禁止「鳌太穿越」，但此后仍不断有人以身试法，并引发多宗人员伤亡、失联事故。