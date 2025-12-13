张家界荒野求生寒潮停赛 8选手平分48万奖金

昨日寒潮来袭，山西、山东、河南等多省降下大雪。湖南张家界夜间气温料降至-5℃左右，并伴随大风、雨雪，当地正在进行的荒野求生比赛被紧急叫停，剩余8名选手平分48万元人民币奖金。

夜间最低温预计降至-5℃

据悉第二届七星山荒野求生挑战赛于10月8日开赛，近百名荒野求生爱好者参加。张家界七星山景区负责人田经理昨日表示，寒潮天气即将到来，为保障选手安全，即日起比赛终止，剩下8名选手都是胜利者，将平分48万奖金。

湖南受寒潮影响，在张家界举行的荒野求生宣布停赛。示意图。小红书＠加菲爱爬山

湖南受寒潮影响，在张家界举行的荒野求生宣布停赛。

北方多地正受寒潮影响，气温大降。新华社



赛事组委会也发文表示，当地即将经历一轮寒潮，山区气候复杂多变，昼夜温差极大，夜间最低气温预计将降至-5℃左右。在此类环境下开展野外生存活动，极易引发失温、冻伤、滑坠等严重安全事故，8名决赛选手已参加较长时间的竞赛活动，在极端气候条件下，极易导致选手体力过度透支、判断力下降，甚至对身体造成伤害。

近日寒潮持续影响内地大部分地区，中央气象台昨晨10时发布暴雪蓝色预警，预计山西、山东、河南、安徽、江苏等地部分地区有大雪。气象台当天亦发布寒潮和大风蓝色预警。