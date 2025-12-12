Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

猫星人出外偷玩回家变残缺 网民一事反批饲主缺德

即时中国
更新时间：09:50 2025-12-12 HKT
发布时间：09:50 2025-12-12 HKT

内地有网民分享，指其饲养的宠物猫，早前擅自离家玩耍，却被当作流浪猫遭捉走做了绝育手术，回家后变得没精打采。不过，饲主的遭遇却未得到网民同情，反被一轮批评。

被当「浪浪」施绝育手术

网民发片分享，指其小花猫早前偷偷溜出街玩。之后便消失了几天，再回家时，却变得闷闷不乐，整天睡在猫窝。

饲主初时以为爱猫生病，经检查，原来猫咪已经被施绝育手术。饲主估计，猫咪在偷偷离家时，被当作是流浪猫，遭人捕捉送去做手术。

不过，帖文下留言，网民却未同情饲主，更多的是批评饲主没尽责任，没主动带猫大人接受绝育手术，「散养又不做绝育，主人是真的缺德。」、「不知道为啥在那骄傲自己散养的猫有蛋」、「散养还不绝育，这种人最好别养猫祸害猫了」、「负点责吧」、「绝育的钱麻烦付一下」。

 

