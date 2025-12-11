Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

拒绝AA制？︱10老友饭局留低1个无人找数 网民：明目张胆食霸王餐

即时中国
更新时间：21:02 2025-12-11 HKT
发布时间：21:02 2025-12-11 HKT

朋友聚餐一般都会按各付各费用（俗称：AA制），但近日重庆九龙坡发生一宗集体「走数」事件。

据内地传媒报道，当地一间食肆接待一桌10位客人，当日一共消费1262元（人民币‧下同）。客人从傍晚一直吃到深夜12点，最后只剩下了张先生一个人。

当餐厅要求结账时，张先生竟表示，当日饭局是朋友组局，应由朋友结账，自己也无力支付。餐馆老板见状随即报警，警员联络所谓组局者，对方表示他也没钱，要筹钱。

在民警协调下，张先生写了承诺书、押下身份证，答应次日结账。然而第二天张先生又反悔了，因为无法联络「朋友」。

事件被传媒报道后，即时引来网民热议。律师表示：既然有承诺书，就应承担付款义务，张先生和他朋友之间按照内部的约定，来进行费用的分担或者追偿。餐馆如仍收不到钱，可走诉讼途径维权。

网民意见：
偏执狂不归路77839：花一千多看清了这十来个朋友，也值
鱼跃龙门sir：别糟蹋朋友这几个字
陈俊烨是一枚食货：明目张胆食霸王餐
沐常卿：下次聚提前说好付钱

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
7小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
12小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
12小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
1小时前
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
00:57
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
突发
5小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
5小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
3小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
5小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
4小时前