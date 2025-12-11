拒绝AA制？︱10老友饭局留低1个无人找数 网民：明目张胆食霸王餐

朋友聚餐一般都会按各付各费用（俗称：AA制），但近日重庆九龙坡发生一宗集体「走数」事件。

据内地传媒报道，当地一间食肆接待一桌10位客人，当日一共消费1262元（人民币‧下同）。客人从傍晚一直吃到深夜12点，最后只剩下了张先生一个人。

当餐厅要求结账时，张先生竟表示，当日饭局是朋友组局，应由朋友结账，自己也无力支付。餐馆老板见状随即报警，警员联络所谓组局者，对方表示他也没钱，要筹钱。



在民警协调下，张先生写了承诺书、押下身份证，答应次日结账。然而第二天张先生又反悔了，因为无法联络「朋友」。



事件被传媒报道后，即时引来网民热议。律师表示：既然有承诺书，就应承担付款义务，张先生和他朋友之间按照内部的约定，来进行费用的分担或者追偿。餐馆如仍收不到钱，可走诉讼途径维权。

网民意见：

偏执狂不归路77839：花一千多看清了这十来个朋友，也值

鱼跃龙门sir：别糟蹋朋友这几个字

陈俊烨是一枚食货：明目张胆食霸王餐

沐常卿：下次聚提前说好付钱