中国女留学生在德惨遭丈夫谋杀 华领馆：案件已移交检方

即时中国
更新时间：19:30 2025-12-11 HKT
发布时间：19:30 2025-12-11 HKT

在德国留学的中国女博士生朱瑞敏（化名丽丽）和她仅2个月大的女儿，日前在德国杜塞尔多夫家中遭外籍丈夫杀害。中国驻杜塞尔多夫总领馆周四（11日）通报，已要求德警方切实维护中国公民合法权益并严惩凶手，案件目前已完成侦办并移交检察院。

相关新闻：中国女博士生与初生女儿德国遇害 外籍丈夫认杀母女

案件发生于11月29日，现场位于杜塞尔多夫一间公寓。警方在现场发现斧头、刀具及精神类药物，并拘捕一名伤势严重的43岁男子，而该男子正是死者丈夫，相信曾在行凶后自残。

经调查，疑犯为斯洛伐克籍，为杜塞尔多夫大学植物生物化学系博士后研究员。

朱瑞敏（右）与丈夫（左）去年8月结婚。极目新闻
朱瑞敏（右）与丈夫（左）去年8月结婚。极目新闻
图为案发现场所在街道。极目新闻
图为案发现场所在街道。极目新闻

据大学室友透露，朱瑞敏于2020年被公派到德国留学，攻读博士学位，并于去年8月结婚。其丈夫曾作为交换生来到中国学习，但当时与朱瑞敏并未交往，直到朱瑞敏去德国后才与男方确定恋爱关系。

相关新闻：23岁中国留学生在美失联超3周 父母已赴美寻女

室友忆述，朱瑞敏是个性格很温和的女孩，「在我认识她十多年的时间里，从来没看过她和人发生过冲突」。然而，邻居证实事发前公寓曾传出激烈争吵。

中国驻杜塞尔多夫总领馆表示，馆方在案件发生并接警方通报后，第一时间启动领保应急响应机制，积极开展工作，除了要求德方查明真相外，亦第一时间向家属通报案情最新进展情况，协调在德华侨华人、学联、律师等资源为家属提供必要协助。
 

