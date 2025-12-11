Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化｜时隔三周 中国再在黄海实弹射击

即时中国
更新时间：12:19 2025-12-11 HKT
发布时间：12:10 2025-12-11 HKT

据中国海事局网站消息，连云港海事局发布航行警告，12月11日8时至13时，黄海南部部分海域范围内进行实弹射击，禁止驶入。

此前，中国曾于11月18日起在黄海南部特定海域展开8天实弹射击，地点距离日本最近的离岛约870公里。

相关新闻：中日恶化｜美首开腔批华「雷达照射」日机 中方：勿被盟友「带节奏」

中国海事局公告。
中国海事局公告。

 

日本首相高市早苗11月发表「台湾有事论」后，中日关系跌入低谷。北京过去一个月采取一系列措施，包括在中日人员和文化交流以及军事领域施压，要求高市撤回相关言论。

相关新闻：雷达风波录音曝光 解放军演习前多次通报 日舰回复「收到」

中国航母打击群近期在靠近日本的海域航行和举行演练，引发双方军机在海上对峙。日方指中国辽宁号航母舰载机歼-15于12月6日在冲绳岛东南方向的国际海域，两度向日本航空自卫队的F-15战斗机进行雷达照射。中方斥日方「恶人先告状」，解放军演习前多次通报，日舰回复「收到」，并公开录音以兹证明。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
20小时前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
14小时前
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
19小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
3小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
21小时前
死大闸蟹︱已故男星乔任梁父亲食8只中毒入院 专家：2小时增菌22%
死大闸蟹有毒︱已故男星乔任梁父亲食8只入院 专家：2小时增菌22%
即时中国
5小时前
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
3小时前
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
宏观经济
2小时前
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
社会
5小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
20小时前