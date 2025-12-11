中日恶化｜时隔三周 中国再在黄海实弹射击

据中国海事局网站消息，连云港海事局发布航行警告，12月11日8时至13时，黄海南部部分海域范围内进行实弹射击，禁止驶入。

此前，中国曾于11月18日起在黄海南部特定海域展开8天实弹射击，地点距离日本最近的离岛约870公里。

中国海事局公告。

日本首相高市早苗11月发表「台湾有事论」后，中日关系跌入低谷。北京过去一个月采取一系列措施，包括在中日人员和文化交流以及军事领域施压，要求高市撤回相关言论。

中国航母打击群近期在靠近日本的海域航行和举行演练，引发双方军机在海上对峙。日方指中国辽宁号航母舰载机歼-15于12月6日在冲绳岛东南方向的国际海域，两度向日本航空自卫队的F-15战斗机进行雷达照射。中方斥日方「恶人先告状」，解放军演习前多次通报，日舰回复「收到」，并公开录音以兹证明。