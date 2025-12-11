Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗湖口岸｜阿伯走得快有古怪 身藏海洛英、美沙酮被查获｜有片

即时中国
更新时间：10:29 2025-12-11 HKT
发布时间：10:07 2025-12-11 HKT

内地海关近日在罗湖口岸查获一名进境旅客藏匿携带6.39克海洛英、1.54克美沙酮。

海关发布，罗湖海关关员在对进境旅客进行监管时，发现一名男性旅客虽年纪较大，但步伐特别快。海关关员注意到其在行走过程中紧张地四处张望，随即对其进行拦截检查。

在行李检查过程中，海关关员发现该旅客两臂不停颤抖。经进一步检查，在该旅客右脚袜子内查获1袋白色塑封袋包装的物品，内含以粉色薄膜包裹的疑似海洛英5小包；在其裤子右侧口袋内的雨伞中，查获5袋同类白色塑封包装，每袋含10小包以粉色薄膜包裹的疑似海洛英，共计净重6.39克；在其裤子后侧口袋内查获疑似美沙酮10粒，净重1.54克。

经询问，该旅客无法出具医生处方。后经专业机构鉴定，上述物品确认为海洛英、美沙酮。海关提示美沙酮是国家管制的合成麻醉剂，属一类精神药品，滥用会导致强烈成瘾并严重危害身心。目前，该案已移交海关缉私部门处理。
 

