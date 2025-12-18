厦门鼓浪屿区首任区长纪华盛逝世 曾前往台湾从事地下革命工作

内媒周四（18日）报道，原福建省建筑工程总公司党组书记、董事长，正厅级离休干部（医疗享受副省部级待遇）纪华盛，于周日（14日）在厦门因病逝世，享年102岁。

秘密加入地下党组织赴台

纪华盛1924年8月出生于福建厦门，1947年8月参加工作，同年加入中国共产党。在厦门大学学习期间，他秘密加入地下党组织，经组织派遣，先后前往台湾基隆、厦门等地从事地下革命工作，临危受命承担中共闽西南厦门临时工委的组织和联络工作，担任临时工委组织委员，开展建立地下联络站、巩固和发展地下党组织、设立岛外工作据点及支持游击区转送干部、电台、物资等工作。

厦门解放前夕，纪华盛冒著生命危险，及时向组织传递国民党军队厦门防御情报，为解放军顺利解放厦门发挥重要作用，并随同解放军参加解放厦门、接管厦门、保卫厦门和建设厦门的工作。

纪华盛年轻时期照片。厦门大学

纪华盛与夫人合照。厦门大学

积极投入新中国建设浪潮

1949年新中国成立后，纪华盛积极投入新中国建设浪潮，无条件服从组织安排，他曾担任鼓浪屿区首任区长，后任市建筑公司经理期间，组织完成厦门市政协办公楼、厦门部队营房、海堤桥墩箱等市政及海防等重点工程建设。

1953年起，纪华盛先后任福建省建筑工程局工务处副处长、福建省城市建设局技术处处长、福建省建设厅施工处处长、省建委施工局副局长、省建筑工程局副局长、福建省建筑工程总公司党组书记、董事长等职务，1992年8月离休。

在福建省建筑工程局、福建省建设厅任技术处长期间，纪华盛主要加强福建省建筑行业管理，有力保障福建前线军事设施和省重要工程项目建设，组织制订全省建筑企业施工计划、技术管理，推广新技术，主抓重点工程施工管理和工程设计审批，筹建省土木建筑工程学会，创办省建筑科学研究所，兼任省建科所首任所长。