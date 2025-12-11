Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中俄轰炸机日本周边巡逻 国防部：应对安全挑战

更新时间：08:27 2025-12-11 HKT
发布时间：08:26 2025-12-11 HKT

中日关系紧张之际，中俄轰炸机前日在日本周围进行联合巡逻，日本防卫省指此举对日本安全构成重大威胁。中国国防部发言人张晓刚昨回应称，此次中俄联合巡航是年度合作项目，展示双方共同应对地区安全挑战的决心。复旦大学国际政治系教授沈逸在微博指出，这次中俄联合巡航并非「炫肌肉」，而是对日本不断试探底线的必要回应，意味着中俄在涉日议题上「战略对表」进入新阶段。 日本防卫省指出，前日两架可搭载核武器的俄罗斯图-95略轰炸机从日本海飞往东海，与两架中国轰-6轰炸机会合，在太平洋进行长距离联合飞行。

防卫相小泉进次郎表示，中俄联合行动「显然是针对我国（日本）展示武力，对我国国家安全构成重大威胁」。

国防部发言人张晓刚昨日证实，9日，中俄空军赴东海、太平洋西部空域组织实施第10次联合空中战略巡航，这是年度合作计划内项目，展示双方共同应对地区安全挑战、维护地区和平稳定的决心与能力。

日本首相高市早苗上月发表「台湾有事」言论后，中俄联合对日施压。俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古早前称，俄中在「斩断抬头军国主义九头蛇头颅」方面有足够经验，不容许在欧洲和日本复活「犯罪政权」。

