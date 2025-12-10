海关总署原副署长孙玉宁受贿逾¥5000万 判囚十三年

安徽省合肥市中级人民法院今日（10日）一审公开宣判海关总署原党委委员、副署长孙玉宁受贿案，对孙玉宁以受贿罪判处有期徒刑十三年，并处罚金四百万元（人民币‧下同）；对追缴在案的孙玉宁受贿所得财物及孳息上缴国库，不足部分继续追缴。

相关新闻：非法收受巨额财物及钱色交易 海关总署原副署长孙玉宁被「双开」

经审理查明：2005年至2024年，被告人孙玉宁利用担任长春海关党组成员、副关长，满洲里海关党组书记、关长，郑州海关党组书记、关长，大连海关党组（委）副书记、关长，海关总署党委委员、副署长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在企业经营、项目承揽、职务晋升、转业安置等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合5072万余元。



合肥市中级人民法院认为，被告人孙玉宁的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，应依法惩处。鉴于其受贿犯罪中有未遂情节，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的绝大部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿所得财物及孳息大部分已追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可对其从轻处罚。