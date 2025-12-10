Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化︱浙江景区急变招 山寨「北海道」即改「首尔」︱有片

即时中国
更新时间：19:09 2025-12-10 HKT
发布时间：19:09 2025-12-10 HKT

中日关系因日本首相高市早苗「台湾有事」论而变得紧张，内地民众不仅被劝阻赴日本旅游，连带国内原本有日本色彩的地方，或其他文化交流活动，都受不同程度的影响。

相关新闻：中日恶化︱寿司郎上海开幕等枱14小时 民众：不关心政治

近日，有网民发现浙江宁波市一个叫森屿湖畔的景点，原本被打造成日本北海道的环境，如今未知是否因中日关系恶化，现在都改成「首尔化」。事件引起网民热议。

据网上流出影片所见，景区原本被打造成「北海道」的模样，四周都有日本字样。如今却被改成首尔，四周的日本就改成韩文。据悉，景点的入场费为79元（人民币‧下同），会附赠一杯咖啡。不少游客特意到来打卡。

相关新闻：中日恶化︱大槻真希出席上海Bandai Namco嘉年华 台上突停音乐演出腰斩

内地网民指出，其实在近来中日关系紧张后，景点已经把北海道等日本文字，全面改成了韩文，从北海道变成首尔，不过改变后，同样吸引许多游客到场拍照。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
9小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
10小时前
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
9小时前
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
00:48
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
社会
5小时前
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
时事热话
5小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
2025-12-09 17:22 HKT
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
7小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 省政府成立事故调查组彻查
即时中国
2小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
影视圈
6小时前