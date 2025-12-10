中日恶化︱浙江景区急变招 山寨「北海道」即改「首尔」︱有片

中日关系因日本首相高市早苗「台湾有事」论而变得紧张，内地民众不仅被劝阻赴日本旅游，连带国内原本有日本色彩的地方，或其他文化交流活动，都受不同程度的影响。

近日，有网民发现浙江宁波市一个叫森屿湖畔的景点，原本被打造成日本北海道的环境，如今未知是否因中日关系恶化，现在都改成「首尔化」。事件引起网民热议。

据网上流出影片所见，景区原本被打造成「北海道」的模样，四周都有日本字样。如今却被改成首尔，四周的日本就改成韩文。据悉，景点的入场费为79元（人民币‧下同），会附赠一杯咖啡。不少游客特意到来打卡。

内地网民指出，其实在近来中日关系紧张后，景点已经把北海道等日本文字，全面改成了韩文，从北海道变成首尔，不过改变后，同样吸引许多游客到场拍照。