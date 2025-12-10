校园十佳歌手｜要求学生为其子女比赛投票 河南一校领导遭免职

郑州电力中等专业学校微信公号10日发布情况说明，近日有媒体发布该校《要求学生为校领导子女比赛投票》的报道，引发网友热议。关注到相关贴文后，该校校董事会高度重视，立即成立专项调查组，对贴文反映内容进行调查。

为子女歌唱比赛投票

经调查核实，12月7日，该校班子成员周某因儿子参加所在学校举行的歌手大赛投票活动，为获取高票支持率，遂安排部分学生进行投票。校董事会根据《民办教育促进法实施条例》相关规定，对周某进行免职处理，并责令其向涉事师生进行道歉。

涉事聊天记录。

据齐鲁晚报此前报道，有河南的学生反映，其所在的班级群内有人下发通知，号召给一位就读于浙江某大学的学生进行「校园十佳歌手」投票，并称「这是领导交代的一项重要任务」。有网友查询到，这位周姓的学生就读于浙江一所大学，并确在该活动中获得了季军。

情况通报。

学校公开资料显示，郑州电力中等专业学校始建于1996年，依托郑州电力职业技术学院的办学资源，现已成为河南省具有较高水平的中等职业学校之一。