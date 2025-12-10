Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国据报拟限制买家采购辉达H200晶片 以实现自给自足

即时中国
更新时间：14:26 2025-12-10 HKT
发布时间：14:26 2025-12-10 HKT

英国金融时报引述知情人士报道，尽管美国总统特朗普决定允许在符合国安条件下向中国出口辉达H200晶片，但北京当局仍将限制H200晶片的使用，以实现半导体生产自给自足。

金融时报（Financial Times）报道，两名知情人士透露，北京监管机构一直在研议，如何限制美国人工智能（AI）晶片大厂辉达（Nvidia）H200晶片的使用。

相关新闻：美司法部宣布拘捕2华人 涉偷运辉达H200晶片到中国

美国总统特朗普已宣布将放行辉达H200晶片出口中国。路透社
美国总统特朗普已宣布将放行辉达H200晶片出口中国。路透社

知情人士指称，买家可能需要经过审批程序，提交购买H200晶片的申请，并且解释为何国内供应商无法满足需求。知情人士还说，当局尚未做出最后决定。

特朗普昨天在自家社交媒体「真实社群」（Truth Social）发文写道，他已告知中国国家主席习近平，美国将在符合其国家安全条件下，允许辉达向中国及其他国家的经批准客户出口其H200产品。不过当中25%的金额将支付给美国，这项政策将支持美国就业、强化美国制造，并让美国纳税人受惠。

相关新闻：特朗普批准辉达对华出口H200晶片 美将获25%收益

在拜登政府时期，美国由于担心中国将辉达的H200及其他先进处理器用于军事，加上这些晶片对AI发展至关重要，因此对中国实施出口禁令。

中国为推动本土晶片制造，鼓励制造商开发可与辉达竞争的产品，加强海关对进口晶片的检查，并对使用国产晶片的数据中心予以能源补贴。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
4小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
21小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
02:17
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
7小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
5小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
23小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
20小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
4小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
16小时前