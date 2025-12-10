中国据报拟限制买家采购辉达H200晶片 以实现自给自足

英国金融时报引述知情人士报道，尽管美国总统特朗普决定允许在符合国安条件下向中国出口辉达H200晶片，但北京当局仍将限制H200晶片的使用，以实现半导体生产自给自足。

金融时报（Financial Times）报道，两名知情人士透露，北京监管机构一直在研议，如何限制美国人工智能（AI）晶片大厂辉达（Nvidia）H200晶片的使用。

美国总统特朗普已宣布将放行辉达H200晶片出口中国。路透社

知情人士指称，买家可能需要经过审批程序，提交购买H200晶片的申请，并且解释为何国内供应商无法满足需求。知情人士还说，当局尚未做出最后决定。

特朗普昨天在自家社交媒体「真实社群」（Truth Social）发文写道，他已告知中国国家主席习近平，美国将在符合其国家安全条件下，允许辉达向中国及其他国家的经批准客户出口其H200产品。不过当中25%的金额将支付给美国，这项政策将支持美国就业、强化美国制造，并让美国纳税人受惠。

在拜登政府时期，美国由于担心中国将辉达的H200及其他先进处理器用于军事，加上这些晶片对AI发展至关重要，因此对中国实施出口禁令。

中国为推动本土晶片制造，鼓励制造商开发可与辉达竞争的产品，加强海关对进口晶片的检查，并对使用国产晶片的数据中心予以能源补贴。

