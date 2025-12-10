迷恋「军官男友」｜女子寄出4只总值逾500万元名表 沪警截回：被深度洗脑

近日，上海警方成功劝阻一宗电骗案。一名外省女子在上海花费468万元（人民币，下同），购买4只高档名表，包括百达翡丽、劳力士等，用途竟是交给所谓「军官」朋友进行投资。好在警方及时拦截追回快递。

假军官证令刘女清醒

11月26日晚9时许，上海市公安局黄浦分局反诈中心接到市反诈中心紧急核查线索：外省来沪人员刘女士疑似遭遇冒充军官的婚恋类诈骗，已被深度洗脑，可能还向境外转出数百万元。市、区两级反诈中心经研判发现，刘女士来沪前已多次向境外账户转账，入住黄浦区某酒店后又频繁出入高档商场购物，判断她极有可能继续向对方交付财物。

当晚10时许，黄浦公安分局反诈中心民警在酒店附近找到了刘女士，此时她仍对手机那头的「军官朋友」深信不疑，对民警的劝阻表现出强烈抗拒。民警采取了迂回聊天策略，与此同时，反诈中心在后台同步提供婚恋类诈骗的常见手法、流程和特征。民警拿出另一宗已侦破案件中缴获的假军官证——照片上的人与刘女士联系的「军官」一模一样，但名字却不相同。这「同人不同名」军官证，令她恍然大悟。

清醒之后，刘女告诉民警，她已根据对方要求，花468万元购买了4只名表，分4次邮寄到指定地址。警方迅速启动拦截程序，最终分别在广州中转站和浦东机场货站，成功截获了4个包裹。11月29日上午，在豫园派出所，刘女士从民警手中接过4只险些一去不复返的高档手表。目前，刘女士已返回常住地，接受进一步心理疏导。