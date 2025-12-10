汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 省政府成立事故调查组

广东汕头有住宅9日晚起火，造成12人死亡。罹难的12人全属四代同堂的家庭。事发后，广东省政府已经成立由应急管理、消防救援、公安、纪检监察等部门组成的事故调查组，彻查火灾事故原因。



惨剧发生后，广东省政府召开全省安全生产和消防工作视频会议强调，深刻汲取汕头「12·9」自建房重大火灾教训，对立即开展重大火灾风险隐患排查整治行动进行动员部署，并就做好岁末年初安全防范工作进行再强调再落实。



据新华社报道，广东省汕头市潮南区消防救援大队12月10日凌晨发布通报，指9日21时20分，潮南区峡山街道丹凤路一住宅突发火灾，造成8人死亡，4人受伤。至中午，新华社报道，事故中的死者升至12人。

通报称，消防部门抵达现场救援，至22时03分明火被扑灭。

经初步勘查，起火建筑为一栋四层钢筋混凝土结构自建房，过火面积约150平方米。火灾现场造成8人死亡、4人受伤已送医院抢救。目前起火原因调查及善后处置工作正有序开展。 本次火灾已排除刑事案件，无人为故意因素，但具体起火原因有待调查。

家属：死者是自家人

据界面新闻，事发地为位于潮南区峡山街道下东浦村丹凤路上的裕丰五金电器店。工商登记信息显示，该店成立于2010年，经营者为吴某某，主要销售家电、机电和五金工具。

吴某某女儿接受采访时表示，死者全部都是自己的亲人，包括父亲、母亲、奶奶（祖母），以及弟弟及其孩子等人，「全部都没有了」。她又透露，事发时哥哥不在家，仅有嫂子成功逃生。父母事发时与祖母及其他人住在三楼和四楼，「我不知道他们为什么没跑出来」。她也不清楚起火原因，称有关单位正在调查。