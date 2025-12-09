Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前海南省委书记罗保铭 受贿1.13亿被判囚15年

海南省前省长、前省委书记罗保铭受贿案今日在上海宣判。现年73岁的罗保铭被指为相关单位和个人在工程承揽、银行贷款、商业合作等事项上提供帮助，非法收受财物1.13亿元（人民币，下同），被判处有期徒刑15年，并处罚金500万元。

案件跨越近30年

案件今早在上海市第一中级人民法院一审宣判。经查明，案件跨越近30年，从1995年至2024年，罗保铭利用担任天津市商业委员会主任、海南省委副书记、海南省省长、海南省委书记、十二届全国人大华侨委员会副主任委员等职务上的便利敛财。

法院认为，罗保铭受贿数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失。鉴于其受贿犯罪中有未遂情节；自动投案，具有自首情节；提供侦破其他重大案件的线索，具有重大立功表现；认罪悔罪，受贿赃款赃物已全部追缴，依法对其减轻处罚。

