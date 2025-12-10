Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞节︱「鳌拜版圣诞老人」惊现开平古镇 坐鹿车挥手游客劲兴奋︱有片

即时中国
更新时间：07:00 2025-12-10 HKT
发布时间：07:00 2025-12-10 HKT

圣诞老人是圣诞节的代表人物，想不到广东有景区来一招中西合壁，安排「鳌拜版」圣诞老人驾著鹿车，向游客挥手。奇招即时大受欢迎，同时引起网络热话。

上周六（7日），一段「鳌拜版圣诞老人」在网上热传，片中一名工作人员扮成周星驰经典电影《鹿鼎记》，由演员徐锦江饰演的「鳌拜」造型，在空中拉著圣诞鹿车。片中显示，鹿车正在半空中缓缓滑行，带著红帽子的「鳌拜」向游客挥手。入夜后，景区播放著圣诞歌曲，手持烟花的「鳌拜」在空中巡游，现场气份更加浓厚。

有指，影片拍摄地位于广东开平赤坎古镇侨乡国际旅游度假区。极目新闻报道，工作人员周日（8日）表示，鳌拜版圣诞老人是他们景区的一个表演，「广东版的，有特色一点，我也看到了网友们发的视频。」

「原版鳌拜」演员徐锦江于2018年曾在网络发帖，回应「鳌拜版圣诞老人」的出现。他当时一张《九品芝麻官》「一豹头」剧照并写道：「圣诞节，红帽子白胡子的老人给您们带来了最美好的祝福。」

