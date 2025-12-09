Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

网购辣椒粉疑吃出「鼠头」 市监局介入涉事企业停产

内地有消费者12月7日反映在食用购自贵州从江县一企业生产的辣椒粉时，发现疑似老鼠头的异物，该异物「还有很多毛」。江县市场监督管理局介入调查，涉事辣椒粉生产企业8日确认已暂停生产。

消费者：还有很多毛

据九派新闻，12月8日，贵州从江县市监局发布情况通报，指近日收到「网民反映网购辣椒面内存在鼠头异物：涉事生产厂家为从江县乐华食品厂」的线索后，第一时间组成调查组对涉事企业的原料采购、生产加工、仓储运输等关键环节开展全面调查核实。同时，正在积极对接该网民了解详细情况。

据新京报，江县市监局回应称，已前往企业现场核实，初步核查未发现辣椒粉存在异物的情况，同时指出该产品是「人工晾晒、装袋」。从江县市监局表示将联系消费者作进一步了解，目前事件仍在调查处置中。

据大风新闻，此前生产厂老板回应称已关注到网上相关视频，目前县市监局正在调查处理此事。12月8日早上，县市监局的工作人员来到他们工厂做全面检查，在鉴定结论还没有出来之前，不方便单方面评价，其称「出现这样的情况感到很诧异，做了12年左右的食品，从来没有发生过这样的事。」。

他补充说，不能分辨视频中那个到底是不是老鼠头，它不在他手上，不好判定，但从外观上看应该像老鼠头，「我没有拿到实物，没有与客户直接对接，这些事全部由县市监局在负责调查处理。」

