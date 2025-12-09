Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化｜上海大阪渡轮象征两国友谊 「鉴真号」暂停营运

即时中国
更新时间：09:30 2025-12-09 HKT
发布时间：09:30 2025-12-09 HKT

据「参考消息」引述新加坡《联合早报》报道：随著中日紧张关系持续加剧，被视为两国友谊象征的渡轮「鉴真号」已暂停营运。

报道引述消息指，上海往返日本大阪和神户的「鉴真号」自上周六（6日）起暂停营运，原因是担忧当前局势下两国间的旅行安全无法得到保障。运营「鉴真号」的中日国际轮渡亦证实消息。

连接上海和日本大阪、神户的「鉴真号」。 大河报
连接上海和日本大阪、神户的「鉴真号」。 大河报

中日国际轮渡指出，此次停运为「暂时措施」，恢复时间尚未确定。

日本首相高市早苗上月发表「台湾有事」言论后，引发北京强烈不满；中国随后在旅游、教育及水产出口等领域对日本实施反制。

中国官方提醒公民避免前往日本旅行，中国主要航空公司也在5日宣布，赴日航班的全额退票政策将延长至明年3月28日。

连接上海和日本大阪、神户的「鉴真号」渡轮之前因为疫情停了快五年，今年六月才刚恢复营运。
 

