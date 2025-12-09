政治局定调明年「宽财政+宽货币」 习：经济长期向好没变

中共中央政治局昨天召开会议，分析研究2026年经济工作，定调明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，要坚持内需主导，建设强大国内市场。按照惯例，部署明年经济发展的中央经济工作会议近日将举行。国家主席习近平在党外人士座谈会强调，中国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，明年要更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争。经济学家明明预计，「宽财政+宽货币」的主基调将在2026年延续，赤字率仍将维持在4%左右，降准降息仍具空间。

▍中国组 ▍

在12月3日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就今年经济形势和明年经济工作听取意见建议。习近平强调，中国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，要坚定信心、用好优势、应对挑战，不断巩固拓展经济稳中向好势头，实现「十五五」良好开局。

中共中央政治局会议强调，岁末年初要解决好拖欠企业帐款和农民工工资问题。澎湃新闻

习近平指出，今年是很不平凡的一年，「经济社会发展主要目标将顺利完成」。他强调，做好明年经济工作，要「完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局」，「更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策」，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，着力四稳（稳就业、稳企业、稳市场、稳预期）。

切实提升宏观经济治理效能

昨天的政治局会议指出，明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，切实提升宏观经济治理效能。要坚持内需主导，建设强大国内市场；坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能。坚持「双碳」引领，推动全面绿色转型；坚持守牢底线，积极稳妥化解重点领域风险。

会议还强调，岁末年初要解决好拖欠企业帐款和农民工工资问题，兜牢民生底线，坚决防范遏制重特大事故发生。

在财政货币政策方面，中信证券首席经济学家明明表示，「宽财政+宽货币」的主基调将在2026年延续。预计财政政策将定调积极，2026年赤字率仍将维持在4%左右；货币政策方面，降准降息仍具空间，预计在2025年底至2026年上半年适度加力，并通过长期流动性工具维持资金面宽松。