Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

政治局定调明年「宽财政+宽货币」 习：经济长期向好没变

即时中国
更新时间：08:38 2025-12-09 HKT
发布时间：08:38 2025-12-09 HKT

中共中央政治局昨天召开会议，分析研究2026年经济工作，定调明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，要坚持内需主导，建设强大国内市场。按照惯例，部署明年经济发展的中央经济工作会议近日将举行。国家主席习近平在党外人士座谈会强调，中国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，明年要更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争。经济学家明明预计，「宽财政+宽货币」的主基调将在2026年延续，赤字率仍将维持在4%左右，降准降息仍具空间。

▍中国组 ▍

在12月3日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就今年经济形势和明年经济工作听取意见建议。习近平强调，中国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，要坚定信心、用好优势、应对挑战，不断巩固拓展经济稳中向好势头，实现「十五五」良好开局。

中共中央政治局会议强调，岁末年初要解决好拖欠企业帐款和农民工工资问题。澎湃新闻
中共中央政治局会议强调，岁末年初要解决好拖欠企业帐款和农民工工资问题。澎湃新闻

习近平指出，今年是很不平凡的一年，「经济社会发展主要目标将顺利完成」。他强调，做好明年经济工作，要「完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局」，「更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策」，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，着力四稳（稳就业、稳企业、稳市场、稳预期）。

切实提升宏观经济治理效能

昨天的政治局会议指出，明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，切实提升宏观经济治理效能。要坚持内需主导，建设强大国内市场；坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能。坚持「双碳」引领，推动全面绿色转型；坚持守牢底线，积极稳妥化解重点领域风险。

会议还强调，岁末年初要解决好拖欠企业帐款和农民工工资问题，兜牢民生底线，坚决防范遏制重特大事故发生。

在财政货币政策方面，中信证券首席经济学家明明表示，「宽财政+宽货币」的主基调将在2026年延续。预计财政政策将定调积极，2026年赤字率仍将维持在4%左右；货币政策方面，降准降息仍具空间，预计在2025年底至2026年上半年适度加力，并通过长期流动性工具维持资金面宽松。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
20小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
19小时前
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
10小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
12小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
17小时前
新华社图片
日本青森7.5级地震｜凌晨涌70厘米海啸 官员：未来一周8级强震机率飙升
即时国际
8小时前
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
社会
16小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
23小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
13小时前
美减息高度预期提防「获利回吐」 料更关注2026年步伐 高盛称3月及6月再减
美减息高度预期提防「获利回吐」 料更关注2026年步伐 高盛称3月及6月再减
投资理财
3小时前