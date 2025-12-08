前国家体育总局局长苟仲文 受贿2.36亿判死缓

2025年12月8日，江苏省盐城市中级人民法院一审公开宣判十四届全国政协原常委、民族和宗教委员会原副主任苟仲文受贿、滥用职权案，对被告人苟仲文以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。



苟仲文去年5月落马。经审理查明：2009年至2024年，被告人苟仲文利用担任北京市副市长，北京市委常委、北京市委副书记，国家体育总局党组书记、局长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、项目审批等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合人民币2.36亿余元。

2012年至2013年，苟仲文担任北京市副市长期间，在相关专案收购过程中滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。

盐城市中级人民法院认为，被告人苟仲文论罪应当判处死刑，鉴于苟仲文受贿犯罪中有未遂情节，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款赃物及孳息已全部追缴，对其所犯受贿罪判处死刑，可不立即执行。