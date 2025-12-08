Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

江西鄱阳湖湿地候鸟遭毒杀 警刑拘3疑犯

江西有鸟类义工发现鄱阳湖流域某湿地，有人设置多个投毒点，毒害候鸟。警方调查后，将3名疑犯刑事拘留。

澎湃新闻报道，鸟类义工方先生上月底有人报料，指上饶余干县鄱阳湖流域某湿地，有人毒杀候鸟。

江西鄱阳湖流域某湿地，有人投毒杀害候鸟，警方已刑拘3名疑犯。澎湃新闻
方先生赴现场观察及调查，发现在鄱阳湖上游的某处湿地，有人在候鸟栖息地置多个投毒点，以及见到东方白鹳、苍鹭等鸟类的尸体。

方先生12月6日凌晨，在现场蹲守，发现驾电动车的中年男子行动可疑，在对方离开后，于现场发现两只刚死不久的斑嘴鸭，还有濒死的云雀。同日早上，方先生报警。

方先生指，发现的毒饵是「呋喃丹」（俗称扁毛霜）的毒药。根据现场情况他推测，投毒者是将药撒在地上，再用稻谷覆盖药物作为诱饵。鸟类啄食后中毒，会出现呼吸困难、无法飞行等现象，最终窒息死亡。

上饶市余干县公安局8日发布《警情通报》，指有义工报案，指有疑似毒害野生动物的情况。经查，已对周某干（57岁）、周某典（69岁）、周某干（50岁）等疑犯采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

通报指，已组织人员对湿地内投毒点进行排查清理。

 

