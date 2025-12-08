政治局：明年坚持内需主导 分析指中经会即将召开

中共中央政治局今天（12月8日）召开会议，分析研究2026年经济工作，强调明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，坚持内需主导，建设强大国内市场。分析认为，预料中央经济工作会议即将召开。



政治局会议还审议《中国共产党领导全面依法治国工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议认为，今年是中国式现代化进程中具有重要意义的一年。我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，改革开放迈出新步伐，重点领域风险化解取得积极进展，民生保障更加有力，社会大局保持稳定。

「十四五」即将圆满收官

会议认为过去5年，我们有效应对各种冲击挑战，我国经济、科技、国防等硬实力和文化、制度、外交等软实力明显提升，「十四五」即将圆满收官，第二个百年奋斗目标新征程实现良好开局。

会议强调，做好明年经济工作，要完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，著力推动高品质发展，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，增强政策前瞻性针对性协同性，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，纵深推进全国统一大市场建设，持续防范化解重点领域风险，著力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现「十五五」良好开局。

会议指出，明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，切实提升宏观经济治理效能。要坚持内需主导，建设强大国内市场；坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能；坚持改革攻坚，增强高品质发展动力活力；坚持对外开放，推动多领域合作共赢；坚持协调发展，促进城乡融合和区域联动；坚持「双碳」引领，推动全面绿色转型；坚持民生为大，努力为人民群众多办实事；坚持守牢底线，积极稳妥化解重点领域风险。