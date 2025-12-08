Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

安徽1岁女吞3厘米发夹翻白眼 靠食韭菜成功屙出

即时中国
更新时间：13:46 2025-12-08 HKT
发布时间：13:46 2025-12-08 HKT

儿童误吃异物后果可大可小。安徽有1岁多女童误把长3厘米发夹吞下，但医生担心全身麻醉做胃镜，对年纪幼小的患者有风险，建议家长让孩子多吃韭菜、金针菇，成功帮助发夹排出体外。

篝火视频报道，安徽合肥许女士在4日晚，让两名孩子在床上玩耍，期间约1岁多的妹妹，误把一个长约3厘米的发夹吞入，卡在喉咙。

许女士尝试为女儿施行海姆立克急救法时，女儿却已把发夹吞下肚，且受异物入体影响，女儿辛苦得开始翻白眼。

许女士立即带女儿到医院看急症，经检查，确定发夹已被吞入，医生指可以做胃镜手术取出，但因病人年纪太小，接受全身麻醉及使用胃镜有一定风险。

医生指，检查时发现被吞入的发夹边缘比较圆滑，对患者应没有即时危害，建议许多士可以试试多吃有助排便的食物，例如韭菜、金针菇，让患者自然把发夹排出体外。

许女士于是在翌日买了很多韭菜、金针菇和香蕉，让女儿多吃，当晚7时许便成功把发夹屙出来。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
15小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
01:23
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
9小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
01:38
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
5小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
6小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
9小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
20小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
21小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
5小时前
民建联今届派出26人参选，包括13人参与地区直选、5人竞逐功能界别及8人竞逐选举委员会界别，最终取得20席。
立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票
政情
5小时前