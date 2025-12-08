安徽1岁女吞3厘米发夹翻白眼 靠食韭菜成功屙出

儿童误吃异物后果可大可小。安徽有1岁多女童误把长3厘米发夹吞下，但医生担心全身麻醉做胃镜，对年纪幼小的患者有风险，建议家长让孩子多吃韭菜、金针菇，成功帮助发夹排出体外。

篝火视频报道，安徽合肥许女士在4日晚，让两名孩子在床上玩耍，期间约1岁多的妹妹，误把一个长约3厘米的发夹吞入，卡在喉咙。

许女士尝试为女儿施行海姆立克急救法时，女儿却已把发夹吞下肚，且受异物入体影响，女儿辛苦得开始翻白眼。

许女士立即带女儿到医院看急症，经检查，确定发夹已被吞入，医生指可以做胃镜手术取出，但因病人年纪太小，接受全身麻醉及使用胃镜有一定风险。

医生指，检查时发现被吞入的发夹边缘比较圆滑，对患者应没有即时危害，建议许多士可以试试多吃有助排便的食物，例如韭菜、金针菇，让患者自然把发夹排出体外。

许女士于是在翌日买了很多韭菜、金针菇和香蕉，让女儿多吃，当晚7时许便成功把发夹屙出来。