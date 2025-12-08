国税局查1818名明星网红等「双高」人员 追补逾¥15亿税款

国家税务总局8日表示，今年前11个月，查处了1818名包括明星、网红在内的「双高」人员，查补税款达15.23亿元（人民币，下同）。

据极目新闻报道，国家税务总局政策法规司司长戴诗友在记者会上表示，今年前11个月，税务部门共查处3904户高风险加油站，查补税款41.63亿元；查处1818名包括明星网红在内的「双高（高收入、高涉税风险）」人员，查补税款15.23亿元。



此外，税务部门积极支援引导纳税人主动纠正失信行为。今年以来，共有1168户重大税收违法失信主体采取自我改正措施后，实现了信用修复，提前移出「黑名单」，同比增长40%；超过1300件经核查未发现检举人反映的涉税问题，各地税务部门均依法出具了无问题税务稽查结论。