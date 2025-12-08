Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国税局查1818名明星网红等「双高」人员 追补逾¥15亿税款

即时中国
更新时间：13:16 2025-12-08 HKT
发布时间：13:16 2025-12-08 HKT

国家税务总局8日表示，今年前11个月，查处了1818名包括明星、网红在内的「双高」人员，查补税款达15.23亿元（人民币，下同）。

据极目新闻报道，国家税务总局政策法规司司长戴诗友在记者会上表示，今年前11个月，税务部门共查处3904户高风险加油站，查补税款41.63亿元；查处1818名包括明星网红在内的「双高（高收入、高涉税风险）」人员，查补税款15.23亿元。

相关新闻：知名车评人陈震逃税被查处 疑发布涉捐款香港评论被全网禁言

此外，税务部门积极支援引导纳税人主动纠正失信行为。今年以来，共有1168户重大税收违法失信主体采取自我改正措施后，实现了信用修复，提前移出「黑名单」，同比增长40%；超过1300件经核查未发现检举人反映的涉税问题，各地税务部门均依法出具了无问题税务稽查结论。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
14小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
01:23
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
8小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
7小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
4小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
19小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
19小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
03:10
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
政情
8小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
4小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
2025-12-07 10:00 HKT