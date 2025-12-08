浙江度假村点灯疑倒入酒精 3人全身著火画面曝光︱有片

浙江有度假村发生恐怖意外。游客在参加圣诞点灯仪式期间，疑有人在火里倒入酒精，导致3人全身著火送院。

网民：就怕蠢人灵机一动

内地网民「Miss菲」发影片，指其朋友日前参加浙江莫干山裸心堡度假村一个圣诞点灯仪式时，被大火烧伤，要求涉事度假村承担责任。

从影片可见，在裸心堡参加圣诞点灯仪式的游客有约30-40人，全部在户外围坐于一个炉火旁，部份人头戴圣诞帽。

事发时有一名外籍人士在演讲，疑有人在炉火中倒入酒精，导致炉火突然冒出大火，其中3名游客遭波及，全身著火。

3名火人立即起身躲避，有人头发也起火，其中1名男游客立即试图脱去起火衣服，在场其他游客则纷纷协助另两名起火者灭火。

荔枝新闻8日报道，指莫干山裸心堡度假村的行政总监回应指，事故中有3人受伤，正在住院，伤势方面不重，派出所已经介入，具体原因还在调查中。

网民纷纷批评在明火中倒入酒精反智，危害他人，「看地上的蓝色火焰，肯定是倒入了酒精」、「就怕蠢人灵机一动」、「身上著火第一时间在地上打滚呀」。