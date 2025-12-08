医保药品目录增114种 本年至今69创新药上市破纪录

国家医保药品目录及首版商保创新药目录7日在广州发布，新增药有114种，当中50种为1类创新药。大陆今年截至本月7日，已有69种创新药获批上市，大幅超过去年全年48种，刷新了纪录。



相关新闻：甲流︱86元「特效药」网上卖9元 女高中生质疑为何医院贵9倍多

综合内媒报道，2025创新药高质量发展大会上，发布国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录，是国家医保局成立以来第八次调整。

药品目录新增114种药品，其中50种为1类创新药。首版商保创新药目录共纳入19种药品，包括有CAR-T等肿瘤治疗药品，也有社会关注度较高的阿兹海默症的治疗药品。

国家药监局党组成员、副局长杨胜表示，今年以来批准上市的创新药，截至7日达到69个，已经超过了去年全年的48个，再次创造了历史新高。