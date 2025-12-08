Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察：再有省部级 提早下岗

即时中国
更新时间：08:26 2025-12-08 HKT
发布时间：08:26 2025-12-08 HKT

全国政协常委会第十四次会议11月初闭幕，罕见宣布前中国人民银行行长易纲等9人不再担任全国政协专门委员会副主任。本栏披露，这是由于官方进一步整治「裸官」，要求在国外留学的省部级干部子女，毕业半年之后必须回国，否则父母调整领导岗位。

上述9人仍保留全国政协常委或委员职务。易纲之后仍以全国政协常委身份陪同全国政协主席王沪宁会见德国社民党代表，又以中国金融学会会长身份在北大参加「数字金融创新发展」研讨会。这从另一侧面也显示易纲等人去职，只是因为「裸官」概念扩大化，本身并没有甚么问题。上海59岁的女副市长刘多免职，盛传也是因为子女不愿回国。最近，又有多名省部级高官提早下岗，引发涉及「裸官」的猜测。

海南人大常委会副主任过建春上月辞职。九三学社
海南人大常委会副主任过建春上月辞职。九三学社

本月4日，河南省人大常委会会议通过，根据苏晓红因工作原因提出的辞职请求，接受她辞去省人大常委会副主任职务。苏晓红出生于1965年，现年60岁，是一名经济学家，担任过平顶山学院校长。按照一般规定，省人大副主任63岁卸任，她的辞职不同寻常。

11月27日，海南省人大常委会会议决定：接受过建春辞去省人大常委会副主任职务的请求。过建春同样是60岁，留德博士，曾任海南师范大学校长，也是九三学社海南省委主委。

国务院近日宣布调整两高校校长，原中国政法大学校长马怀德接替林尚立担任中国人民大学校长，原天津大学常务副校长胡文平接替张宗益担任厦门大学校长。副部级高校校长一般63岁退休，人大前校长纪宝成、刘伟更分别67岁、65岁才卸任，曾任中央政策研究室副主任的林尚立62岁就去职，原厦大校长张宗益61岁卸任。

纪晓华 

