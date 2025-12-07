缺德男吸烟︱网传大连海洋馆白鲸喷水淋头 网民大赞： 灭火鲸︱有片

许多场所都明文规定禁止吸烟，惟仍有不少缺德人无视规定。近日，内地红星新闻报道，大连某海洋馆内，一名男游客即使面对职员劝阻，仍在场内执意吸烟。最终要由水池中的一条白鲸「出口灭火」。

据网上流出影片所见，事发时一名男游客在水池旁点起香烟，一名女工作人员见状即时上前劝阻，惟男子仍未接纳，继续吸烟。随后，一条名为「石榴」的白鲸从其背后水池中跃起和喷出水柱，浇灭香烟并淋湿男子，引发游客围观。

事后无数网民大赞白鲸，更戏称白鲸为「灭火鲸」「正义小卫士」，甚至有网民代白鲸「发声」：「这里是我管。」4月份，大连一间海洋馆亦有一次白鲸示范灭火的影片在网上流出，当时证实是消防演练。由于官方未有回应事件，故有网民质疑影片是否摆拍。

