中梵认可︱河南新乡新主教李建林祝圣

即时中国
更新时间：08:49 2025-12-07 HKT
发布时间：08:49 2025-12-07 HKT

天主教河南省新乡市教区前日为新主教李建林举行祝圣典礼，中国天主教爱国会主席李山等出席。根据中梵协议，教宗良十四世批准了这项任命。新乡教区昨日为原「地下主教」张卫柱举行「荣休仪式」。

据官方「中国天主教」网站报道，祝圣典礼5日在南门里天主教堂举行。河南省内20多名神父，以及修女、修士和教友代表等200多人参加。梵蒂冈新闻办公室同日发布公告，8月11日，教宗良十四世任命了新乡宗座监牧，「根据圣座与中华人民共和国之间的临时协议批准了他的候选资格，并接受了张卫柱主教辞去同一宗座监牧职务的请求」。

李建林获祝圣为河南新乡主教。中国天主教网
为原「地下主教」办荣休仪式

50岁的新主教李建林生于河南辉县，曾任河南省天主教教务委员会副主任兼秘书长、新乡教区教区长。

据「中国天主教」报道，李建林祝圣后，新乡教区昨为张卫柱主教举行荣休仪式。报道称，张卫柱发表感言表示要坚持爱国爱教，坚持独立自主自办教会原则，坚持我国天主教中国化方向，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量，20多人参加了仪式。

 

