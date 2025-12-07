大湾区大学︱选址东莞松山湖科研重镇 企业导师来自华为等龙头

大湾区大学所在的东莞松山湖，被定位为大湾区综合性国家科学中心先行启动区，毗邻中国散裂中子源、松山湖材料实验室等大科研平台，华为等一批龙头科企也在此落户。该校预计2030年在校生将达10000人左右。有网民羡慕称：「毕业生不愁没出路！」

享有3:1的超高师生比

根据内地传媒报道，湾大首届学生的求学之旅堪称「VIP级」，不但享有3:1的超高师生比，而且许多老师是现职科企人员。该校采取「学术+企业」的双导师配置，每名本科生会同时配备学术导师和企业导师。



学术导师负责学术引领，助力学生夯实学科基础、参与科研项目；企业导师则多来自华为、OPPO、vivo等湾区龙头企业，会参与课程设计、指导学生开展真实项目研发，帮学生明晰行业需求、积累实践经验。

网民：还没毕业已在罗马

一名网民在微博留言：「咱们当年上大学那会儿，哪敢想甚么3:1的师生比啊？那时候几百号人挤在大阶梯教室听天书，现在人家这首批80个新生，简直是被捧在手心里长大的，出门左转是散裂中子源，右转是华为OPPO的企业导师，这配置，还没毕业就已经在罗马了吧。」