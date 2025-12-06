Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新任中国驻菲律宾大使井泉履新 坦言未来任务很重

即时中国
更新时间：17:46 2025-12-06 HKT
发布时间：17:46 2025-12-06 HKT

新任中国驻菲律宾大使井泉周六（6日）抵达菲律宾履新，菲外交部官员、中国使馆外交官到机场迎接。

井泉表示，他将坚定维护国家利益与尊严，同时发挥好桥梁作用，让中菲关系趋稳而非恶化。他形容自己任务很重，但抱有信心，期待能得到大力支持。

菲外交部官员、中国使馆外交官迎接井泉。中国驻菲律宾大使馆官网
公开资料显示，井泉曾任中国驻泰国使馆随员、三秘，外交部美大司三秘、副处长，中国驻美国使馆双边处副主任，外交部美大司处长、参赞，国务院办公厅参赞，外交部美大司副司长，2021年起担任中国驻美国使馆公使。

相关新闻：菲律宾控中国南海射水炮撞击菲船 中方：非法闯入被驱离

此前担任中国驻菲律宾大使的是黄溪连，他曾任驻美国大使馆参赞、驻巴基斯坦大使馆参赞、外交部亚洲司参赞等职，2014年任外交部亚洲司副司长，2018年任驻东盟大使，2019年任驻菲律宾大使。

黄溪连辞行拜会菲律宾外长拉扎罗。中国驻菲律宾大使馆微信公众号
今年9月19日，黄溪连辞行拜会菲律宾外长拉扎罗，感谢对方和菲外交部对其履职给予的支持和帮助，赞赏菲外交部在拉扎罗带领下发挥的建设性作用，希望中菲关系在双方共同努力下早日重回正轨。

