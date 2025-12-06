全红婵现身长隆被「野生围捕」 观光车上食雪糕跟游客碰拳｜有片

跳水奥运冠军全红婵12月4日被拍到在广州长隆度假区，享受假期。据网上流传影片，全红婵坐在观光车上吃雪糕，跟游客碰拳。现场人山人海，全红婵被游客团团围住，仍微笑著跟大家合影，非常亲切。据现场游客透露，全红婵坐了垂直过山车，还发出尖叫声。

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜全红婵慰问受灾者 「坚持住不退缩，一定能跨过这个坎」︱有片

据内媒报道，全运会结束之后，获得一枚金牌的全红婵开启休假模式，先回老家广东湛江迈合村看望父母和祖父母，接著又去了山东，然后跨越半个中国，去新疆阿勒泰玩滑雪。仅用三天时间，全红婵就熟练掌握滑雪技巧，还学会了换刃，连冬奥会冠军苏翊鸣都称赞她「天赋很高」。而离开新疆之后，她又飞回广州，不过并未投入训练当中，而是来了一个短途出行，去了长隆度假区。

全红婵虽然戴上了渔夫帽，但一现身就被认出，立刻吸引了众多游客的目光，众人将她团团围住，一度拥挤得水泄不通，还有人怼脸拍照，全妹则一直保持微笑，非常接地气，丝毫没有架子。

全红婵玩了不少游戏，其中有她非常喜欢的过山车，不仅与坐在旁边的游客亲切合照，玩的过程中还惊声尖叫。而在等待过程中，她还遇到一队中学生，他们比18岁的全红婵小不了几岁，大家一起合影，就像同班同学一般。