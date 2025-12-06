大湾区大学正式成立 中国科学院院士田刚任创校校长

12月6日，大湾区大学（下称「湾大」）在松山湖校区举行成立大会，标志著这所以理工科为主的新型研究型大学正式落地。该校拥有300多名科研教师，100%具有博士学位，其中超七成拥有海外学习工作经历，海内外院士共10人，国家级人才78人。

大一入学后 先不分专业

湾大创校校长、中国科学院院士田刚表示，学校的办学定位为「理工科、小而精、高水平研究型」，基于大湾区相关领域优势和发展需求，聚焦物质科学、先进工程、生命科学、信息科学技术、理学、金融管理等6个领域，培养具备解决复杂问题和创新实践能力的高素质研究型人才。

相关新闻：教育部拟同意设立大湾区大学 校区设东莞目标2030年招生1万人

今年6月19日，教育部正式复函广东省，同意设立大湾区大学。从「筹建」到「设立」到「成立」，湾大跑出了「大湾区速度」。今年8月，该校已正式开学，首届录取的80位新生来自广东16个城市的53所中学，在这所新大学开启人生新航程。

大湾区大学正式成立。

田刚介绍，在学科设置上，该校首批设有数学与应用数学、物理学、材料科学与工程、计算机（电脑）科学与技术、工业工程等5个普通本科专业，学生们大一入学后，先不分专业，重在自我探索；大二开始可以自由选择专业，比如数学、物理、计算机（电脑）、材料科学、工业工程、人工智能、未来机器人等，并且支持跨学科辅修。

坐落在粤港澳大湾区先进制造业中心东莞，湾大正逐步构建起「大学+」协同创新模式。其中，松山湖校区就位于大湾区综合性国家科学中心先行启动区内，毗邻中国散裂中子源、松山湖材料实验室等大科学装置、大科研平台，华为等一批龙头企业也在此落户扎根。

目前，湾大已和散裂中子源、松山湖材料实验室等科技巨头建立了战略合作，将联合开展科技创新和人才培养。该校不仅为每一名学生配备有学术导师，还有来自华为、OPPO等大湾区龙头企业的企业导师，以满足其个性化的发展需求。

田刚表示，未来，湾大将通过构建「大学+大科学装置」「大学+重点科研机构」「大学+科技龙头企业」等创新型办学模式，通过科教产深度融合，为东莞乃至大湾区加快发展新质生产力提供新质化人才支撑，助力湾区科技创新和新兴产业发展。