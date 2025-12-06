旅居印尼大熊猫诞下幼崽　总统起名「骑士」

旅居印尼的中国大熊猫「湖春」于11月27日在茂物野生动物园成功产下一只幼崽，成为首只在印尼诞生的大熊猫宝宝。印尼总统普拉博沃（Prabowo Subianto）为其命名为「Satrio Wiratama」，暱称「Rio」，寓意「勇敢、高贵、品德高尚的骑士」。

旅居印尼大熊猫「湖春」诞下幼崽。 中国大熊猫保护研究中心

据悉，这只熊猫幼崽是旅居印尼的大熊猫「湖春」和「彩陶」的首胎后代，出生5天后体重达到228克，健康状况良好。医疗团队根据初步检查推测其为雄性，最终性别结果将在未来几周内确认。

2017年9月，来自中国大熊猫保护研究中心的「湖春」（雌）和「彩陶」（雄）抵达雅加达，开启为期10年的旅居生活，印尼由此成为全球第16个获得大熊猫饲养权的国家。

印尼媒体普遍认为，「Rio」的诞生有望进一步深化印尼与中国的全面战略伙伴关系，并提升公众对濒危物种保护的关注，同时反映出印尼将环境可持续发展纳入国家发展战略议程的决心。