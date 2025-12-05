Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马克龙访华｜新一对大熊猫于2027年落户法国

即时中国
更新时间：15:33 2025-12-05 HKT
发布时间：15:23 2025-12-05 HKT

12月3日至5日，法国总统马克龙对中国进行国事访问。马克龙昨晚由北京转抵成都，继续国事访问中国行程，今日再与国家主席习近平举行非正式会晤，外界猜测中方计划将两只新的大熊猫租借给法国。据悉，新一对大熊猫计划于2027年落户法国博瓦勒动物园。

相关新闻：中法元首成都举行非正式会晤 马克龙晨跑被「野生捕获」

马克龙是次访华，据报行程之一是参观成都大熊猫繁育研究基地。旅居法国13年的大熊猫欢欢和圆仔近期回到中国，而欢欢之子、首只在法国出生的大熊猫圆梦，目前亦在这个基地。

相关新闻：马克龙访华‧拆局｜学者：「经贸平衡」难重大突破

马克龙访华之际，中国野生动物保护协会传出消息，中法已签署关于延续大熊猫保护国际合作的意向书，将在本轮合作到期及在法2只大熊猫幼崽返回中国后开启新一轮合作。新一对大熊猫计划于2027年落户法国博瓦勒动物园，合作期限为10年。

2012年，中法展开大熊猫合作，来自成都大熊猫繁育研究基地的大熊猫「欢欢」和「圆仔」于当年1月赴法旅居，其间成功繁育2胎3崽。2017年8月，「欢欢」顺利产崽，同年12月幼崽命名为「圆梦」，寓意梦想成真。2023年7月，「圆梦」启程回国。2021年8月，「欢欢」顺利产下一对双胞胎，同年11月，揭晓幼崽名为「欢黎黎」和「圆嘟嘟」。

2025年11月下旬，旅法十余年的大熊猫「欢欢」和「圆仔」结束旅居，平安回国。根据协议，它们的双胞胎幼崽「欢黎黎」「圆嘟嘟」将继续留法至2027年1月项目结束。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
3小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
22小时前
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
10小时前
《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院
影视圈
5小时前
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
3小时前
01:17
湾仔8旬妇由外佣陪同买餸挨旅巴撞卷车底亡 62岁司机涉危驾被捕
突发
5小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
9小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
22小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
3小时前