马克龙访华｜新一对大熊猫于2027年落户法国

12月3日至5日，法国总统马克龙对中国进行国事访问。马克龙昨晚由北京转抵成都，继续国事访问中国行程，今日再与国家主席习近平举行非正式会晤，外界猜测中方计划将两只新的大熊猫租借给法国。据悉，新一对大熊猫计划于2027年落户法国博瓦勒动物园。

相关新闻：中法元首成都举行非正式会晤 马克龙晨跑被「野生捕获」

马克龙是次访华，据报行程之一是参观成都大熊猫繁育研究基地。旅居法国13年的大熊猫欢欢和圆仔近期回到中国，而欢欢之子、首只在法国出生的大熊猫圆梦，目前亦在这个基地。

相关新闻：马克龙访华‧拆局｜学者：「经贸平衡」难重大突破

马克龙访华之际，中国野生动物保护协会传出消息，中法已签署关于延续大熊猫保护国际合作的意向书，将在本轮合作到期及在法2只大熊猫幼崽返回中国后开启新一轮合作。新一对大熊猫计划于2027年落户法国博瓦勒动物园，合作期限为10年。

2012年，中法展开大熊猫合作，来自成都大熊猫繁育研究基地的大熊猫「欢欢」和「圆仔」于当年1月赴法旅居，其间成功繁育2胎3崽。2017年8月，「欢欢」顺利产崽，同年12月幼崽命名为「圆梦」，寓意梦想成真。2023年7月，「圆梦」启程回国。2021年8月，「欢欢」顺利产下一对双胞胎，同年11月，揭晓幼崽名为「欢黎黎」和「圆嘟嘟」。

2025年11月下旬，旅法十余年的大熊猫「欢欢」和「圆仔」结束旅居，平安回国。根据协议，它们的双胞胎幼崽「欢黎黎」「圆嘟嘟」将继续留法至2027年1月项目结束。