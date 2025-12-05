Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南原配签和解书后想追回情妇10万 法院驳回「须尊重协议」

即时中国
更新时间：15:30 2025-12-05 HKT
发布时间：15:30 2025-12-05 HKT

河南张女士发现丈夫的婚外情后与情妇王女士协商，费尽周折追回5.1万元（人民币，下同）。她草率签下和解书承诺「互不相欠」之后发现丈夫供养情妇的金额超过10万，虽然她试图通过法律手段取回存款，但法院认为应该遵守和解书的内容，诉讼不获处理。

协议用词具「概括性」不利原配

综合内媒报道，张女士于2012年结婚，并在2023年发现丈夫的婚外情。通过银行、微信账单等凭证查实，确认丈夫曾给对方转钱，当时查明金额是69587元。她联系王女士要求还钱，协商及考虑到王女士也曾赠送礼物后，两人谈拢的还款金额为5.1万元。

之后两人在2024年11月15日签署协议，写明「（张女士）不再对王女士起诉，至此以后，张女士就不再追究王女士插足婚姻的事。双方达成一致，以后不再联系、互不相欠、互不追究。」

张女士签下的和解书。大风新闻
张女士签下的和解书。大风新闻

张女士本希望丈夫能回心转意，但发现两人关系仍续存，便继续深入调查，发现赠予金额超过10万。她随即向河南省方城县人民法院提起诉讼，要求王女士再返还人民币55281.4元并支付利息。她也向记者透露，当初签下和解书是被两人合谋骗了；家里的存款都是辛辛苦苦存下的，没想到丈夫竟然为情妇花这么多。

一审法院认为虽然婚外情违背公序良俗，但因和解书为「两人真实意思表示」，王女士也已经按协议履行返还义务，同时张女士无法证明自己是在胁迫或欺诈下签署，故诉求被驳回。二审同样驳回诉求。

张女士仍不服，以「协议未涵盖未披露赠与款项、签订时存在欺诈及显失公平」为由申请再审。河南省高级人民法院审查认为，协议中「互不相欠、互不追究」的表述具有概括性，视为张女士放弃一切关于赠予争议的追究权利。法院最终裁定驳回张女士的再审申请，明确协议中财产处分部份合法有效，双方应按约履行。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
3小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
22小时前
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
10小时前
《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院
影视圈
5小时前
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
3小时前
01:17
湾仔8旬妇由外佣陪同买餸挨旅巴撞卷车底亡 62岁司机涉危驾被捕
突发
5小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
9小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
22小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
3小时前