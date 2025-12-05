河南原配签和解书后想追回情妇10万 法院驳回「须尊重协议」

河南张女士发现丈夫的婚外情后与情妇王女士协商，费尽周折追回5.1万元（人民币，下同）。她草率签下和解书承诺「互不相欠」之后发现丈夫供养情妇的金额超过10万，虽然她试图通过法律手段取回存款，但法院认为应该遵守和解书的内容，诉讼不获处理。

协议用词具「概括性」不利原配

综合内媒报道，张女士于2012年结婚，并在2023年发现丈夫的婚外情。通过银行、微信账单等凭证查实，确认丈夫曾给对方转钱，当时查明金额是69587元。她联系王女士要求还钱，协商及考虑到王女士也曾赠送礼物后，两人谈拢的还款金额为5.1万元。

之后两人在2024年11月15日签署协议，写明「（张女士）不再对王女士起诉，至此以后，张女士就不再追究王女士插足婚姻的事。双方达成一致，以后不再联系、互不相欠、互不追究。」

张女士签下的和解书。大风新闻

张女士本希望丈夫能回心转意，但发现两人关系仍续存，便继续深入调查，发现赠予金额超过10万。她随即向河南省方城县人民法院提起诉讼，要求王女士再返还人民币55281.4元并支付利息。她也向记者透露，当初签下和解书是被两人合谋骗了；家里的存款都是辛辛苦苦存下的，没想到丈夫竟然为情妇花这么多。

一审法院认为虽然婚外情违背公序良俗，但因和解书为「两人真实意思表示」，王女士也已经按协议履行返还义务，同时张女士无法证明自己是在胁迫或欺诈下签署，故诉求被驳回。二审同样驳回诉求。

张女士仍不服，以「协议未涵盖未披露赠与款项、签订时存在欺诈及显失公平」为由申请再审。河南省高级人民法院审查认为，协议中「互不相欠、互不追究」的表述具有概括性，视为张女士放弃一切关于赠予争议的追究权利。法院最终裁定驳回张女士的再审申请，明确协议中财产处分部份合法有效，双方应按约履行。