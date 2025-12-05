Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「电鸡」新国标无副座储物归零？工信部等澄清误读误解

即时中国
更新时间：10:00 2025-12-05 HKT
发布时间：10:00 2025-12-05 HKT

内地12月1日起全面实施电动单车（电鸡）强制性新国标（GB 17761—2024），被批评过严，网传新规下，车辆再无副座供孩子乘座，又没有了储物空间。就近期电动单车相关问题，工业和信息化部及中国自行车协会4日晚进行了回应。

相关新闻：史上最严︱限速无副座储物归零 新国标「电鸡」全民劣评

针对近期网上出现一些关于新款电动单车的讨论和担忧，引发网民关注。中国自行车协会指出，新标准能更好地保障出行安全，从源头上降低火灾、交通事故安全隐患。近期网上出现的讨论和热议，反映出广大消费者对新标准产品的关注和期待，但个别企业对新标准产品的生产准备不充分、宣传解释不到位，造成有些网民的误读误解。

关于「铁皮座椅」问题，协会指，当前主流车型均采用发泡材料（海绵）座椅，既满足安全标准，又保障骑行舒适度，网传「铁皮座椅」仅为极个别企业未充分考虑消费者骑行感受，采用不合常理的设计方案，并不是行业普遍现象，更不是新标准要求的。

关于「不能带小孩」问题，目前企业已经研发出的新标准产品中，70%以上车型均有后衣架（后座），能够满足亲子出行需求，少数车型因定位单人骑行而未设计后衣架，消费者可根据需求自主选择适配车型。

关于「超速会急刹」问题，新车型在达到25km/h时只是不能再继续提速，不会紧急制动，经过前期反复测试验证和试驾，以及近期新用户体验，行驶过程平顺，可较好满足消费者的出行需求和安全保障。

关于「禁止安装后视镜（倒后镜）」，新标准中不但没有「禁止安装」，而且还明确规定「鼓励安装后视镜」，目前大部分车辆出厂时均附带了后视镜，只有少部分车型出于外观简洁等考虑未安装后视镜，消费者可根据自己的使用习惯选购合适的产品。

工信部消费品工业司负责人表示，目前，全国已有100余家企业的600余款车型通过了CCC认证，正在陆续投放市场，绝大多数都能很好地满足消费者使用需求。但是，个别企业在执行新标准过程中，理解还不够全面、准确，尤其是在产品设计过程中没有充分考虑消费者的实际需求，使用体验也不够人性化，导致生产投放的车辆引发诟病，这一情况不是行业的普遍现象。对此，消费品工业司已指导相关企业抓紧优化产品设计方案，加快生产令消费者满意的电动自行车产品。同时，要求中国自行车协会进一步加强行业自律，加大新标准宣贯力度，组织会员企业全面、准确执行新标准。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
16小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
4小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
11小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
3小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
15小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
16小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
13小时前
印度航空波音737客机失踪13年  竟被发现遗落加尔各答机场
即时国际
6小时前
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
保健养生
2025-12-04 09:05 HKT