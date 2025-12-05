「电鸡」新国标无副座储物归零？工信部等澄清误读误解

内地12月1日起全面实施电动单车（电鸡）强制性新国标（GB 17761—2024），被批评过严，网传新规下，车辆再无副座供孩子乘座，又没有了储物空间。就近期电动单车相关问题，工业和信息化部及中国自行车协会4日晚进行了回应。

相关新闻：史上最严︱限速无副座储物归零 新国标「电鸡」全民劣评

针对近期网上出现一些关于新款电动单车的讨论和担忧，引发网民关注。中国自行车协会指出，新标准能更好地保障出行安全，从源头上降低火灾、交通事故安全隐患。近期网上出现的讨论和热议，反映出广大消费者对新标准产品的关注和期待，但个别企业对新标准产品的生产准备不充分、宣传解释不到位，造成有些网民的误读误解。

关于「铁皮座椅」问题，协会指，当前主流车型均采用发泡材料（海绵）座椅，既满足安全标准，又保障骑行舒适度，网传「铁皮座椅」仅为极个别企业未充分考虑消费者骑行感受，采用不合常理的设计方案，并不是行业普遍现象，更不是新标准要求的。

关于「不能带小孩」问题，目前企业已经研发出的新标准产品中，70%以上车型均有后衣架（后座），能够满足亲子出行需求，少数车型因定位单人骑行而未设计后衣架，消费者可根据需求自主选择适配车型。

关于「超速会急刹」问题，新车型在达到25km/h时只是不能再继续提速，不会紧急制动，经过前期反复测试验证和试驾，以及近期新用户体验，行驶过程平顺，可较好满足消费者的出行需求和安全保障。

关于「禁止安装后视镜（倒后镜）」，新标准中不但没有「禁止安装」，而且还明确规定「鼓励安装后视镜」，目前大部分车辆出厂时均附带了后视镜，只有少部分车型出于外观简洁等考虑未安装后视镜，消费者可根据自己的使用习惯选购合适的产品。

工信部消费品工业司负责人表示，目前，全国已有100余家企业的600余款车型通过了CCC认证，正在陆续投放市场，绝大多数都能很好地满足消费者使用需求。但是，个别企业在执行新标准过程中，理解还不够全面、准确，尤其是在产品设计过程中没有充分考虑消费者的实际需求，使用体验也不够人性化，导致生产投放的车辆引发诟病，这一情况不是行业的普遍现象。对此，消费品工业司已指导相关企业抓紧优化产品设计方案，加快生产令消费者满意的电动自行车产品。同时，要求中国自行车协会进一步加强行业自律，加大新标准宣贯力度，组织会员企业全面、准确执行新标准。