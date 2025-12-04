广州南站｜凭厕所涉黄小广告 警捣传播淫秽物品集团抓47人

近日，广州铁路警方公布破获一宗特大传播淫秽物品牟利案，打掉一个跨省传播淫秽物品牟利集团，抓获违法犯罪嫌疑人47名，捣毁窝点5处，取缔网络技术运维公司3间，缴获淫秽视频图片100余TB，封堵涉黄域名5653个，查实涉案资金3200万元（人民币，下同）。

据「广铁公宣」，2025年年初，广州南站清洁员报称站内男厕隔间内出现大量盖印的涉黄网站域名小广告。通过蹲守伏击，广州铁路警方于2月20日将实施盖印的「地推」人员巫某当场人赃俱获，并在其住处缴获作案工具一批。

经审查，巫某为受雇于某淫秽网站招募的线下推广人员，利用火车站等公共交通场所厕所隐蔽位置盖印二维码，非法获利10万余元。

为进一步查清案情，广州铁路公安局迅速组成专案组，逐步发现一个以网站运营、推广引流、收款洗钱为主要手段的犯罪集团，分工明确且境内境外串联，涉嫌传播淫秽物品牟利。

广州铁路公安局经过两个多月的缜密侦查，获取大量确凿证据并锁定部分涉案集团成员藏匿位置。今年4月至6月，专案组分三波次赴广西、湖南、内蒙古等9省开展集中收网行动，一举捣毁犯罪窝点5处、打掉3间技术运维公司，涉案的40余名嫌疑人陆续落网。同步协调网信部门封堵涉黄域名5653个。

经审查，该集团利用境外技术内核，租用伺服器架设网站，并招募人员使用便携式印章设备，在各大火车站等公共交通枢纽盖印二维码，单次作案仅需几分钟，利用日均10万+客流广泛引流，更通过非法手段转移资金3200万元。目前，该案正在进一步审理中。

