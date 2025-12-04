Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

广西政府原主席蓝天立遭双开 涉6宗罪被送检察机关起诉

即时中国
更新时间：16:39 2025-12-04 HKT
发布时间：16:39 2025-12-04 HKT

广西壮族自治区政府原主席蓝天立今年5月落马。中纪委今天宣布将其开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，并且公布其6宗罪。

1丧失理想信念，背弃初心使命，违背新发展理念和高质量发展要求，贯彻落实党中央重大决策部署打折扣、搞变通，丧失党性原则，在党内搞拉帮结派，培植个人势力，搞投机钻营，结交政治骗子，对抗组织审查；
2违反中央八项规定精神，违规接受宴请；
3违反组织原则，违规选拔任用干部；
4廉洁底线失守，违规收受礼品、礼金；
5家风不正，对家人失管失教；
6目无法纪，贪婪无度，利用职务便利为他人在工程项目承揽、干部选拔任用等方面谋利，并非法收受巨额财物。 
　
中纪委称，决定给予蓝天立开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的二十大代表、广西壮族自治区第十二次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
10小时前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
8小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
23小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
保健养生
8小时前