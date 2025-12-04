广西政府原主席蓝天立遭双开 涉6宗罪被送检察机关起诉

广西壮族自治区政府原主席蓝天立今年5月落马。中纪委今天宣布将其开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，并且公布其6宗罪。

1丧失理想信念，背弃初心使命，违背新发展理念和高质量发展要求，贯彻落实党中央重大决策部署打折扣、搞变通，丧失党性原则，在党内搞拉帮结派，培植个人势力，搞投机钻营，结交政治骗子，对抗组织审查；

2违反中央八项规定精神，违规接受宴请；

3违反组织原则，违规选拔任用干部；

4廉洁底线失守，违规收受礼品、礼金；

5家风不正，对家人失管失教；

6目无法纪，贪婪无度，利用职务便利为他人在工程项目承揽、干部选拔任用等方面谋利，并非法收受巨额财物。



中纪委称，决定给予蓝天立开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的二十大代表、广西壮族自治区第十二次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。