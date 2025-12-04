全球最长单程航线通航 上海飞往阿根廷耗时约25小时

中国东航MU745航班周四从上海浦东国际机场起飞，经新西兰奥克兰前往阿根廷布宜诺斯艾利斯，标志全球最长，单程约2万公里的航线正式通航。

今次航班于凌晨2时19分起飞，载有282名旅客，采用波音777-300大型宽体客机执飞。按照计划，航线每周将执行两班往返航班，全程耗时约25小时。

新航线创下多个新纪录

除了飞行距离创下全球之最，新航线也填补上海至南美核心城市直飞航线的空白，构建横跨太平洋的「南向通道」飞行路径，重塑三大洲之间的航空出行方式，成功将中国至南美航程缩短4小时以上。

中国东航的工作人员介绍，对比传统的通过欧洲、中东或北美转机的「北向通道」，选择经停新西兰再飞往阿根廷的「南向通道」，不仅航程更短、耗时更少，而且过境免签政策更为便利、时差更小。

航线全程耗时约25小时。央视截图

上海浦东机场设有航线介绍。央视截图

车辆在布宜诺斯艾利斯街道上行驶。新华社

市民在布宜诺斯艾利斯街道上骑行。新华社

有望提供更优物流选择

另外，新航线也成功申请到第五航权（即在第三国经停、载运客货的权利），航班在经停奥克兰时可以上下旅客和货物，也为中国、新西兰、阿根廷三个国家提供了更优的物流选择。

透过新航线，新西兰和阿根廷的牛肉、葡萄酒等高附加值农产品未来有望更快地进入中国市场，中国的日用品、电子产品、精密仪器也可以直达南美。