Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球最长单程航线通航 上海飞往阿根廷耗时约25小时

即时中国
更新时间：13:15 2025-12-04 HKT
发布时间：13:15 2025-12-04 HKT

中国东航MU745航班周四从上海浦东国际机场起飞，经新西兰奥克兰前往阿根廷布宜诺斯艾利斯，标志全球最长，单程约2万公里的航线正式通航。

今次航班于凌晨2时19分起飞，载有282名旅客，采用波音777-300大型宽体客机执飞。按照计划，航线每周将执行两班往返航班，全程耗时约25小时。

新航线创下多个新纪录

除了飞行距离创下全球之最，新航线也填补上海至南美核心城市直飞航线的空白，构建横跨太平洋的「南向通道」飞行路径，重塑三大洲之间的航空出行方式，成功将中国至南美航程缩短4小时以上。

中国东航的工作人员介绍，对比传统的通过欧洲、中东或北美转机的「北向通道」，选择经停新西兰再飞往阿根廷的「南向通道」，不仅航程更短、耗时更少，而且过境免签政策更为便利、时差更小。

航线全程耗时约25小时。央视截图
航线全程耗时约25小时。央视截图
上海浦东机场设有航线介绍。央视截图
上海浦东机场设有航线介绍。央视截图
车辆在布宜诺斯艾利斯街道上行驶。新华社
车辆在布宜诺斯艾利斯街道上行驶。新华社
市民在布宜诺斯艾利斯街道上骑行。新华社
市民在布宜诺斯艾利斯街道上骑行。新华社

有望提供更优物流选择

另外，新航线也成功申请到第五航权（即在第三国经停、载运客货的权利），航班在经停奥克兰时可以上下旅客和货物，也为中国、新西兰、阿根廷三个国家提供了更优的物流选择。

透过新航线，新西兰和阿根廷的牛肉、葡萄酒等高附加值农产品未来有望更快地进入中国市场，中国的日用品、电子产品、精密仪器也可以直达南美。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
7小时前
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
3小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
20小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
21小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
02:46
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
12小时前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
5小时前
01:22
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
9小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
23小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
5小时前