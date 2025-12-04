Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国首越俄罗斯 成为巴西最大化肥供应国

即时中国
更新时间：12:40 2025-12-04 HKT
发布时间：12:40 2025-12-04 HKT

巴西农业和畜牧业联合会周二发布报告称，中国已超越俄罗斯，首次成为巴西最大的化肥供应国。

数据显示，今年1月至10月，中国对巴西化肥出口总量达976万吨，约占巴西化肥进口总量的25%。中国对巴西的化肥出口增速明显加快，今年前10个月同比增加51%，而自俄罗斯进口量仅增长5.6%。

巴西化肥进口总量达到3,830万吨，同比增长4.6%；进口额增长16%，达到132亿美元。按进口量排名，巴西前五大化肥供应国依次为中国、俄罗斯、加拿大、摩洛哥和埃及。

化肥有助于提高农作物产量。路透社
化肥有助于提高农作物产量。路透社

相关新闻：关税战︱拉美国家领导人齐访华 中方购买巴西阿根廷农产品

另外，巴西在今年前10个月进口86.3万吨杀虫剂、除草剂、杀菌剂等农用化学品，较去年同期增长33%，其中70%来自中国市场，此类产品的进口总额达46.7亿美元，同比增长21%。

中国农产品巴西市场份额逐渐提升

尽管中国目前仍然是巴西农产品的主要出口地，但随著中巴贸易关系深化，中国农产品在巴西市场份额正逐渐提升。今年前10个月，巴西从中国进口的农产品总额已达61亿美元，较去年同期增长24%。

巴西农业和畜牧业联合会表示，巴西的农业生产资料供应结构正在发生转变，化肥采购正是其中关键一环。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
5小时前
02:46
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
10小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
18小时前
01:22
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
7小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
19小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
3小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
22小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
20小时前
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
19小时前