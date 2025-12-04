中国首越俄罗斯 成为巴西最大化肥供应国

巴西农业和畜牧业联合会周二发布报告称，中国已超越俄罗斯，首次成为巴西最大的化肥供应国。

数据显示，今年1月至10月，中国对巴西化肥出口总量达976万吨，约占巴西化肥进口总量的25%。中国对巴西的化肥出口增速明显加快，今年前10个月同比增加51%，而自俄罗斯进口量仅增长5.6%。

巴西化肥进口总量达到3,830万吨，同比增长4.6%；进口额增长16%，达到132亿美元。按进口量排名，巴西前五大化肥供应国依次为中国、俄罗斯、加拿大、摩洛哥和埃及。

化肥有助于提高农作物产量。路透社

相关新闻：关税战︱拉美国家领导人齐访华 中方购买巴西阿根廷农产品

另外，巴西在今年前10个月进口86.3万吨杀虫剂、除草剂、杀菌剂等农用化学品，较去年同期增长33%，其中70%来自中国市场，此类产品的进口总额达46.7亿美元，同比增长21%。

中国农产品巴西市场份额逐渐提升

尽管中国目前仍然是巴西农产品的主要出口地，但随著中巴贸易关系深化，中国农产品在巴西市场份额正逐渐提升。今年前10个月，巴西从中国进口的农产品总额已达61亿美元，较去年同期增长24%。

巴西农业和畜牧业联合会表示，巴西的农业生产资料供应结构正在发生转变，化肥采购正是其中关键一环。