恶性案件︱吉林警发相通缉34岁男拒谈内情 网传积犯杀9人

即时中国
更新时间：14:47 2025-12-03 HKT
发布时间：14:47 2025-12-03 HKT

吉林警方2日发相通缉一名34岁姚性男子，指其涉及恶性案件，但拒绝透露详情。内媒则指涉案疑犯曾因多次盗窃入狱。网上则盛传，被通缉者在松原市长岭县随机斩杀9人。

据内媒及网上消息，吉林松原市长岭县警方2日发通报，要求民众协助提供在逃疑犯姚某的消息，指其涉及一宗恶性案件。

被通缉的姚某，中等身材，身高在165至170厘米左右，外表特征为方圆脸、黑色中长发、皮肤偏黑，作案发时身穿黑色衣裤、运动鞋。

协查文书中留有两名警员的联络方式，惟对方称不方便透露具体案情及进展。当地警方则表示，「人还没抓到，正在抓捕，去向具体不清楚。」

网上则流传疑是当地居民的聊天截图，指在逃的姚男，随机在长岭县杀害7人、通榆县杀害2人。

极目新闻引述知情者指，疑犯曾因多次盗窃入狱，今年6月才最后一次出狱。 

 

 

 

 

