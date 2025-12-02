Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

安徽民警「吃案」累受害人1年两被奸 玩忽职守罪成判缓刑网民闹爆

更新时间：18:40 2025-12-02 HKT
发布时间：18:40 2025-12-02 HKT

安徽有民警在有证据显示中度弱智的女子被强奸后，示意受害人丈夫撤案，并违规未向上级报告案件，令受害人1年多后再被疑犯强奸。涉案民警事后被判玩忽职守罪成，判刑1年缓刑1年，被网民闹爆「等于没判」。

受害人中度弱智

红星新闻报道，安徽萧县人民法院11月28日，在中国裁判文书网公开该案一审判决书，指民警张某玩忽职守罪，判处其有期徒刑1年，缓刑1年。

案情指，2023年4月30日7时4分，宿州市经开区某村的邓某报警，指其中度弱智的妻子赵某被强奸。

人民南路派出所值班的28岁民警张某带3名辅警出警，前往邓某家。

张某在现场向邓某及赵某了解后，知道赵某疑遭丁某强奸。期间，邓某听到妻子赵某表示，丁某没给钱，邓某觉得事情丢人，想撤回报警。

民警张某于是在有证据证明赵某可能被强奸的情况下，仍示意邓某打报警电话撤案，并事后向宿州市某局指挥中心反馈「经了解其老婆赵某并未发生强奸」。张某未按规定向领导汇报该起强奸警情，且未根据派出所办理刑事案件「负面清单」规定移交案件。

涉案警被判缓刑

由于张某严重不负责任，不履行职责，导致赵某被强奸案未及时侦破，未归案的犯罪嫌疑人丁某时隔一年多后再次对赵某实施性侵。今年6月10日，经宿州市人民检察院电话通知后，张某到检察机关接受询问。

法院审理后，接受被告张某自愿认罪认罚，有悔罪表现的辩护，今年9月8日作出判刑1年缓刑1年的一审判决。

案件成为2日的热搜，大量网民留言批评判决过轻，对犯严重错误，连累受害人第二度被强奸的民警，未能起到阻吓作用。

 

